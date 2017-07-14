Tarihi dokunuş!

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi çocukların bayramda kıyafet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan Dokunuş projesine hizmet veren Tarihi Askerlik Şubesi bu seferde Yozgatspor 1959 FK için başlatılan destek kampanyasında önemli rol oynayacak. Tarihi Askerlik Şubesi içerisinde Yozgatlı müzisyenler tarafından her akşam konser verilirken, ebru sanatında yapılacak. İsteyen herkes Dokunuş projesinde olduğu gibi ücret karşılığında Ebru sanatı yapıp Yozgatspor’a destek olabilecek.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Tarihi Askerlik Şubesi, kırmızı siyah renklere büründü. Yozgatspor’a vefa yılında dokunuş projesi kapsamında geçici olarak faaliyete geçirilen tarihi binanın açılışına Yozgatsporlu taraftarlar damga vurdu. Açılışta kulüp başkanı Kazım Arslan ve Asbaşkan Ahmet Akgün’de hazır bulundu.

Kulübe mali kaynak oluşturmak için başlanan projenin ikinci etabında tarihi askerlik şubesi faaliyete geçirildi.

BİZ ŞAMPİYONLUK KOVALIYORUZ

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan açılışta yaptığı konuşmada taraftarlara bazı uyarılarda bulundu. Arslan, “Yozgatspor bu sene şampiyonluğun en büyük adayı. Biz Yozgatspor’a elimizden gelen bütün desteği belediye olarak veriyoruz. Ama istiyoruz ki bu sene takım biraz daha Yozgat’la bütünleşsin ve herkes elini taşın altına koysun. Şampiyonluk kovalıyorsak herkesin biraz daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Takıma zarar verecek hareketlerden herkesin kaçınması gerekiyor. Geçen sezonun aynısını yaşamak istemem. Biz kendi yolumuza bakacağız. Bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Bu noktada tabi ki taraftar gruplarımızı tenzih ediyorum.

İçlerinde yaptığı hareketlerle takıma zarar verenlerde var. Bunların kendilerine çeki düzen vermesi gerekiyor. Sosyal medyada yönetime küfretmekle, sahaya gidip rakip takıma küfretmekle taraftar olunmaz. Taraftar olacaksan takımının yanında olman gerekir. Bu konuda da herkesin Kazım Arslan’a değilse bile belediyeye teşekkür etmesi gerekir. Biz çekilirsek sahip çıkacak kimse yok. Bunu da kabul etmek gerekir. Vefa kampanyası önemli bir kampanya. Yozgat’ı seven Yozgatspor’u seven herkesin destek olması gerekir. Taraftarların gücü olmayabilir. Ama durumu iyi olan herkesi buraya getirip destek sağlatabilirler. Şubenin kapanışı ile ilgili bir tarih yok. Ama en az 15-20 gün burayı açık tutarız” dedi.

EN BÜYÜK YOZGAT ŞAMPİYON YOZGAT

Yozgatspor’a vefa yılında dokunuş projesinin öncülerinden Oktay Yıldırım, “ Artık dokunuş benimle özdeşleşti. İnsanları mutlu etmek beni de mutlu ediyor. Yozgatspor hepimizin takımı. Bu yüzden Yozgatspor’a dokunuş çok önemli. Belki çok büyük paralar olmayacak ama bu bizim dirilişimiz olacak. Önümüzde ki sezon bu küçük dokunuşlarla inşallah bir üst lige çıkacağız. Şubede yapacağımız çalışmalar şunlar olacak. Sanat müziği dinleyecekler. Ebru sanatı olacak. Bağış kutumuz olacak. Futbolcularımız gelecek. Yozgatspor’un tarihi ile ilgili projelerimiz olacak. En büyük Yozgat şampiyon Yozgat” ifadelerine yer verdi.



