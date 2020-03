TARiH iÇiN OK ATTILAR

8 Üniversite, 9 Kulüp takımı ile birlikte bireysel, 10-14, 15-17 ve 10 yaş altı sporcularım katılımı ile yapılan müsabakalara Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz’de katıldı. 210 sporcunun yarıştığı müsabakalar oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Türkiye’nin tarihi savaşlarına vurgu yapmak üzere 1071 metre, 1453 metre ve 1923 metrelerde ok atışları yapıldı. 1071 Malazgirt Savaşı, 1453 İstanbul’un fethi ve 1923 kurtuluş savaşı ve Cumhuriyetin kuruluşuna vurgu yapan temaların hazırlandığı yarışmalarda sporcular hedefi vurabilmek adına kıyasıya yarıştılar. Müsabakalar sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz, Yozgat’ta bu sene üçüncüsü düzenlenen bu yarışmalara 200’ün üzerinde sporcunun katılması kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Yozgat’ta yapılan yarışmalarda giderek sayının artmasının önemli olduğuna vurgu yapan Toksöz, ‘’ Yozgat’ta üçüncüsü düzenleniyor, geçen senelerde gelmek istemiştim ancak bir türlü fırsat bulamamıştım. Bu sene geldim. Burada çok güzel bir atmosfer var, ayrıca temalı atışlar hazırlanmış, metrelerin burada verdiği mesajlar var. Burada bu mesajlar ve hassasiyette önemli. Ok atmak sadece bir ok atmak olarak bakılmamalı, kadim geleneği yaşatmak adına atılan oklar olarak bakıyoruz biz buna. Burada da Yozgat’ın bu manada sahip çıkması bu potansiyeli bizlere gösteriyor. Üniversitelerde bunun bariz madeni açıkçası, bu manada da ben hocalarıma çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

5 BİNİN ÜZERİNDE

SPORCUSU VAR

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz Yeni kurulan bir federasyon olarak Anadolu’da atılan bu adımları kendilerinin de desteklediğini ifade etti. Ellerinden geldiği kadar bu tip organizasyonlara katılmak, yerinde destek olmak istediklerini anlatan Toksöz, ‘’Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada Geleneksel Türk Okçuluğuna sahip çıkıldığını görüyorum. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. 8 ay önce Bakanlığa bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile federasyonumuz kuruldu. Yaklaşık 8 ayda 400’den fazla kulüp ve 5 bine yaklaşan lisanslı sporcu sayısına ulaştık. Geleneksel Türk Okçuluğuna duyulan bu ilgi bizimde kulüp sayımız ve lisanslı sporcu sayımız ile ortaya çıkıyor. Bu geleneğe sahip çıkmak ve yaşatmak için, daha da ileriye taşımak için federasyon olarak çaba sarf ediyoruz’’ diye konuştu. Yapılan müsabakalar sonunda 10 yaş altında Ecrin Naz Ölçer, Barış Kayra Nazlı, Yusuf Eren Çelik 23 puan ile birinciliği paylaştı. 10-14 yaşta Semih Ege Ateş birinci olurken, 15-17 yaşta 47 puan ile Mustafa Burak Avcı ve Recep Kılıç birinciliği paylaştı. Spor Kulüpleri erkeklerde aynı puana sahip Erbaa Gençlik Spor Kulübü ve Danişment Okçuluk Kulübü birinci olurken, Kadınlarda Üçok Çapanoğlu Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü birinci oldu. Üniversiteler Erkeklerde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi birinci olurken kadınlarda ise Akdeniz Üniversitesi birinci oldu.