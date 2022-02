Tarih için ok attılar

Geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak ve tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışmada okçular hedefleri vurarak puan topladı. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği ve Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu tarafından gerçekleştirilen müsabakalarda ‘Tarih için bir ok at’ temasıyla gerçekleşti. 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 İstanbul’un Fethi ve 1923 Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünü akıllara kazımak için mesafeler 10 metre 71 santim, 14 metre 53 santim ve 19 metre 23 santim olarak ayarlandı. 200 civarında yarışmacının kaldığı ok atışları sonrasında AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ok atışı yaptılar. Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı ve Ortopedi Doktoru Doç. Dr. Murat Korkmaz, ilk okçuluk turnuvasına yaklaşık 5 sene önce başladıklarını söyledi. Korkmaz, Geleneksel Okçuluğu Türkiye’de yaygınlaştırmak gelecek nesillere bunu sevdirmek, okçuluğun sadece İngiliz ve Olimpiyat okçuluğu şeklinde olmadığını, başparmak okçuluğunun da olduğunu, Atalarımızın bunu yaptığını yeni nesillere göstermek için 5 yıl önce ilkini Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu olarak düzenlediklerini belirtti. Pandemi nedeniyle yarışmaları geçtiğimiz yıl düzenleyemediklerini hatırlatan Korkmaz, ‘’Ancak bu sene 4’üncüsünü düzenledik. Gayet güzel, neşeli, coşkulu bir şekilde yarışmalarımız oldu. Birçok ilden 200’e yakın yarışmacı katılımımız var. Üniversiteler, kulüpler, minikler yarıştılar. Esas amacımız çocuklarımızı bilinçlendirmek. Tarih bilinci vermek o yüzden de okçuluk atışlarımızı 1071 Malazgirt zaferi için 10 metre 71 santimden, 1453 İstanbul’un fethi 14 metre 53 santimden ve Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi 1923 Mustafa Kemal Atatürk, 19 metre 23 santimden atışlar yaparak gençlere tarih bilincini de aşılıyoruz’’ dedi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Tokgöz ise Yozgat Bozok Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu turnuvaları artık kendileri için ritüel haline geldiğini belirtti. Burada ciddi bir emek olduğunu ve neredeyse profesyonele yakın düzeyde düzenlenen bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Tokgöz, ‘’200’e yakın sporcu ve 25’e yakın kulüp var. Türk Okçuluğunun yaygınlaşması açısından çok faydalı bir organizasyon olarak görüyoruz. Resmi takvim müsabakamızda yok ama illerimizin, il temsilcilerimizin düzenlediği organizasyonlar bizim için önemli. Her müsabakayı takvimimize koyamayız ama yerelde yapılan müsabakalar da ata sporumuzun canlı tutulması adına çok önemli. Bizler de fırsat buldukça Federasyon olarak desteklemeye ve gelmeye devam edeceğiz. Federasyonumuz ile birlikte tüm illerde Geleneksel Türk Okçuluğunun ateşinin yandığını görüyoruz. Bu damarlarımızda olan bir şey. Bizim ata sporumuzun genlerde olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Federasyonumuz ile birlikte Yozgat’ta ve diğer illerde de bunun bu kadar karşılık bulması sürpriz değil. Bizim ata sporumuz, kültürümüz, yadigarımız, kadim geleneğimiz, bundan sonra da Yozgat’ta bunun çok daha fazla ilerleyeceğini düşünüyoruz’’ diye konuştu.

Bozok Geleneksel Türk Okçuluğu Derneği Başkanı Şükrü Yalman ise Yozgat’ta Türk okçuluğunun gelişmesi adına Yozgat Bozok Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen okçuluk yarışmalarının çok önemli olduğunu ifade etti. Bozok Geleneksel Türk Okçuluğu Derneği olarak turnuvayı desteklediklerinin altını çizen Yalman, bu tip yarışmaların hem ata sporumuz olan okçuluğu tanımak hem de gelecek nesillere bunu aktarmak adına çok önemli olduğunu, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Yapılan yarışmalar sonucunda Üniversiteler arası erkeklerde İnönü Üniversitesi birinci olurken, Yozgat Bozok Üniversitesi ise ikinci oldu. Kadınlarda KTO Karatay üniversitesi birinci olurken, Yozgat Bozok Üniversitesi ise ikinci oldu. Kulüp Erkeklerde Erbaa Gençlik Spor Kulübü birinci, Erbaa Oba Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği ise ikinci oldu. Kadınlarda Erbaa Gençlik Spor Kulübü birinci, Yozgat Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği ise ikinci oldu. 15-17 yaşta Semih Ege Ateş birinci, Büşra Arslan ikinci, Mustafa Can Medet ise üçüncü oldu. 10-14 yaşta Süleyman Siler birinci, Yiğit Usluer ikinci, İdil Naz Bütün ise üçüncü oldu. 10 yaş altı Talha Şekerci birinci, Nehir Usluer ikinci ve Yiğit Celil Şahin ise üçüncü oldu. Erkekler bireyselde Faruk Siler birinci, Rıfat Demirci ikinci, Kazım Özel ise üçüncü olurken, kadınlarda Nisanur Yüce birinci, Azra Sayar ikinci, Hülya Akan üçüncü oldu. Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Yönetim Kurul Üyesi Yaşar Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü madalyalarını verdi.