Tarih belli oldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 22-23 Eylül tarihlerinde başlayacak. Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Lig takımlarında 1990 doğumlu ve daha büyük futbolcular, yaşı büyük futbolcu' statüsünde oynayabilecek ve 18 kişilik müsabaka isim listesinde yaşı büyük en fazla 5 futbolcu yer alabilecek. 1990 Doğumlu futbolcular kontenjan sayılacak. 2018-2019 sezonunda Bölgesel Amatör Lig ve Yerel lig takımlarında oynamasına izin verilen 2001 ve daha büyük doğumlu 2 yabancı futbolcu sayısı ise 1'e indirildi. 2002 ve daha küçük doğumlu yabancı futbolcu sayısının ise 2 olarak devam etmesi kararlaştırıldı. Takımlar 17 Yaşından büyük 1 yabancı futbolcu oynatabilecek.