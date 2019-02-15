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Taraftarlardan ziyaret

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubu lideri Sorgun Belediyespor da taraftarlar takıma destek olunması noktasında kulüp yönetimini ziyarete etti.

Taraftarlardan ziyaret

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubu lideri Sorgun Belediyespor da taraftarlar takıma destek olunması noktasında kulüp yönetimini ziyarete etti.

15 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Taraftarlardan ziyaret

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz ve Kulüp Başkanı Hikmet Vural’ı ziyaret eden Sorgun Belediyespor taraftarları takım içerisindeki sıkıntıların giderilmesi noktasında gerekli çalışmaların yapılmasını istediler. Takım içerisindeki sıkıntıların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı sözünü alan Sorgun Belediyespor taraftarları Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz ve Kulüp Başkanı Hikmet Vural’a teşekkür ettiler. 

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