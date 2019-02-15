Taraftarlardan ziyaret

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz ve Kulüp Başkanı Hikmet Vural’ı ziyaret eden Sorgun Belediyespor taraftarları takım içerisindeki sıkıntıların giderilmesi noktasında gerekli çalışmaların yapılmasını istediler. Takım içerisindeki sıkıntıların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı sözünü alan Sorgun Belediyespor taraftarları Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz ve Kulüp Başkanı Hikmet Vural’a teşekkür ettiler.