Taraftarlardan ortak hareket çağrısı

LİGDE son haftalarda aldığı sonuçlar ve ortaya koyduğu performans ile hayal kırıklığı yaratan Yozgatspor için taraftar grupları ortak hareket çağrısında bulundu. Sosyal medya üzerinden TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un teknik ekibini, oyuncularını ve yönetimi eleştiren taraftarlar, Yozgatspor’un menfaatleri için ortak hareket etmek için sosyal medya üzerinden birbirlerine çağrı yaptı. Bazı taraftar grupları sosyal medya üzerinden ‘’Hangi taraf olursanız olun bizde sizin gibi halis bir niyet ile Yozgatspor'u sevip destekleyip takip ediyoruz. Grup ve kişi ayırt edilmeden Yozgatspor'umuzun selameti için ortak açıklamalarda ve eylemlerde bulunulmalı’’ denildi. Bazı taraftar grupları ise ‘’Yozgatspor’un tek güç sahibi taraftarıdır. Sevgili hemşerilerimiz aynı yola baş koymuş renktaşlarımız, bütün taraftarları birlikte karar vermeye birlikte hareket etmeye davet ediyoruz’’ dinildi. Sosyal medya üzerinden yapılan bu tip açıklamalar ile bütün taraftar gruplarının ortak hareket etmesi çağrısında bulunuldu.

MAÇA GİTMEME KARARI ALDILAR

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta aldığı kötü sonuçlar ile taraftarın büyük tepkisini çeken Yozgatspor için bazı taraftar grupları maça gitmeme kararı aldı. Ligde 5 puana sahip olan ve 7 hafta geride kalmasına karşılık daha iyiye gideceğine her geçen gün daha da kötüye giden Yozgatspor için taraftarlar tepkisini müsabakaya gitmeyerek ortaya koyacak. Kötü gidişata, Yozgatspor yönetiminin el atmaması, gerekli hamlelerde bulunmamasından dolayı yönetime de tepki gösteren Yozgatspor taraftarları sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, ‘’Gelinen son nokta itibari ile bazı taraftar grupları tribün faaliyetlerini sonlandırmıştır’’ denildi.