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Taraftarlardan dostluk müsabakası

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un taraftar gruplarından Ankara Tayfa ile Spor Toto Üçüncü Lig takımlarından Kırşehirspor’un taraftar grupları , Kırşehir Cadde 40 ve Kırşehir Ankara Tayfa Grenwolves arasında dostluk müsabakası oynanacak.

Taraftarlardan dostluk müsabakası

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un taraftar gruplarından Ankara Tayfa ile Spor Toto Üçüncü Lig takımlarından Kırşehirspor’un taraftar grupları , Kırşehir Cadde 40 ve Kırşehir Ankara Tayfa Grenwolves arasında dostluk müsabakası oynanacak.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Taraftarlardan dostluk müsabakası

Yozgatspor ile Kırşehirspor taraftarları arasında yıllardan beri süre gelen dostluk neticesinde kimi zaman Yozgatspor taraftarı Kırşehirspor’un kritik maçlarında dostlarını desteklerken, kimi zaman da Kırşehirspor taraftarı Yozgatspor’un kritik müsabakalarında Yozgatspor’u desteklediler. Bu ebediği dostluğu pekiştirmek için iki taraftar grubu bir dostluk futbol müsabakası düzenledi. Ankara Demetevler Halı sahasında bu gün Yozgatspor Ankara Tayfa, Kırşehir Cadde 40 ve Kırşehir Ankara Tayfa Grenwolves karşı karşıya gelecek.

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