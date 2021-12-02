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Taraftarlardan dostluk mesajı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor ile Sorgun Belediyespor taraftarları hafta sonu oynanacak müsabaka öncesinde dostluk mesajları verdi.

02 Aralık 2021 Perşembe 00:34
Taraftarlardan dostluk mesajı

Pazar Günü Sorgun İlçe Stadında Sorgun Belediyespor ile Yozgatspor arasında oynanacak olan lig müsabakası öncesinde iki taraftarın da taraftar grupları kendi sosyal medya hesaplarında dostluk çağrısı yaptı. Genç Sorgunlular taraftar grubu kendi sosyal Medya hesabından ve Sorgun Fan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ‘’Yozgatsporluyuz, Sorgun Belediyesporluyuz, hak edenin kazanacağı bir maç olsun. Takımı da el ele kol kola tribünlere çağıracağız. Göz bebeğimiz Yozgatspor’umuzu Pazar günü misafir edeceğiz. Biz sezon başında söylediğimizin halen arkasındayız şampiyon olamıyorsak Yozgatspor’umuz şampiyon olmalı’’ denildi. 
Yozgatsporluyuz sosyal medya hesabından ise ‘’Genç Sorgunlular taraftar grubu ve tribün lideri gerekli açıklamayı yapmıştır. Biz 13 ilçemizle bir bütünüz biz hep beraber Yozgatlıyız’’ şeklinde paylaşım yapıldı. 

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