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Taraftarlardan anlamlı ORGANiZASYON

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un taraftarları Somaspor ile oynadığı müsabaka öncesinde İdlip’te şehit düşen askerlerimiz için anlamlı bir organizasyon yaptı.

10 Mart 2020 Salı 03:35
Taraftarlardan anlamlı ORGANiZASYON

Bozok Stadında oynanan müsabaka öncesinde stat hoparlörlerinden şehitlerimizin ismi teker teker okunurken, taraftarlar ise burada diye hep bir ağızdan bağırdılar. Şehitler ölmez müziğinin çalındığı organizasyon sonunda taraftarlar ‘Vatan sana canım feda’ ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ tezahüratlarında bulundular. Yozgatspor taraftarının bu organizasyonuna az sayıda Soma’dan gelen Somaspor taraftarı da eşlik etti. Yozgat Belediyesi tarafından ise müsabaka öncesinde tribünleri dolduran taraftarlara Türk Bayrağı dağıtıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Taraftarlardan Anlamlı ORGANiZASYON
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