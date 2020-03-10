Taraftarlardan anlamlı ORGANiZASYON

Bozok Stadında oynanan müsabaka öncesinde stat hoparlörlerinden şehitlerimizin ismi teker teker okunurken, taraftarlar ise burada diye hep bir ağızdan bağırdılar. Şehitler ölmez müziğinin çalındığı organizasyon sonunda taraftarlar ‘Vatan sana canım feda’ ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ tezahüratlarında bulundular. Yozgatspor taraftarının bu organizasyonuna az sayıda Soma’dan gelen Somaspor taraftarı da eşlik etti. Yozgat Belediyesi tarafından ise müsabaka öncesinde tribünleri dolduran taraftarlara Türk Bayrağı dağıtıldı.