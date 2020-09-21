Taraftarlar tek çatı altında toplanacak

Yozgatlı İş insanlarından Tahir Ersöz’ün öncülüğünde Bozoklular 66 Taraftarlar derneği adı altında yeni bir oluşum ile bütün taraftarların tek çatı altında toplanması amaçlanıyor. Önceki gün Yozgat’ta bulunan taraftar grupları başkanları ile Çamlık Milli Parkında bir araya gelen yeni oluşum yönetimi birlik ve beraberlik mesajı verdi. Önümüzdeki günlerde il dışında bulunan gruplar ile de bir görüşme yapacak olan yeni dernek yönetimi amaçlarının birlik beraberlik içerisinde Yozgatspor’a en iyi şekilde destek vermek olduğu belirtildi. Bu hafta içerisinde kurucular kurulunun oluşturulacağı ve Dernekler İl Müdürlüğüne müracaat edilerek derneğin resmiyet kazanacağı bildirildi.