Taraftarlar için paylaşım

Yapılan paylaşımda, ‘’Takımımızda Transfer çalışmaları yönetim kurulumuzun bilgileri doğrultusunda büyük bir hassasiyet içerisinde sürdürülmektedir. Gerçekleştirilecek olan transferler takımımız için canla başla mücadele edecek ve şanlı formamızı layıkıyla temsil edeceğinden hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Sarı-siyahlı ekip olarak takımımızda gerçekleştirilen transferler çok kısa bir süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Takımla ilgili tüm gelişmeleri 20 Temmuz tarihinden itibaren sayfamızdan paylaşacağız. Prensipte anlaştığımız isimler var A takım futbolcu seçmesi olacak tüm detayları ilerleyen zamanlarda duyuracağız’’ denildi.