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Taraftarıyla buluşacak

TFF 3'üncü Ligi 3'üncü Grupta mücadele vermeye hazırlanan Yozgatspor, oluşturduğu yepyeni kadrosu ile taraftarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Taraftarıyla buluşacak

TFF 3'üncü Ligi 3'üncü Grupta mücadele vermeye hazırlanan Yozgatspor, oluşturduğu yepyeni kadrosu ile taraftarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Taraftarıyla buluşacak

 Afyonkarahisar'da ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak, Yozgat'a dönen kırmızı siyahlılar, oynadıkları hazırlık maçlarında istikrarlı sonuçlar almasına karşın, bazı taraftarların eleştirilerine maruz kalmıştı. Takımı görmeden, yapılan trasferlerde, futbolcunun geldiği takıma, oynadığı maç grafiğine göre yapılan değerlendirmelerde pek beğenilmeyen kırmızı siyahlı ekip, Cumartesi günü Tokatspor karşısında vereceği maçta taraftarlarına kendisini gösterme imkanını bulacak. 

Anahtar Kelimeler:
TFF 3üncü Ligi 3üncü
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