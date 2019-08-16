Taraftarıyla buluşacak

Afyonkarahisar'da ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak, Yozgat'a dönen kırmızı siyahlılar, oynadıkları hazırlık maçlarında istikrarlı sonuçlar almasına karşın, bazı taraftarların eleştirilerine maruz kalmıştı. Takımı görmeden, yapılan trasferlerde, futbolcunun geldiği takıma, oynadığı maç grafiğine göre yapılan değerlendirmelerde pek beğenilmeyen kırmızı siyahlı ekip, Cumartesi günü Tokatspor karşısında vereceği maçta taraftarlarına kendisini gösterme imkanını bulacak.