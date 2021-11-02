Taraftarın desteği ile kazandık

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, aldıkları galibiyeti öncelikle taraftarına ve kendilerini destekleyen tüm sporseverlere armağan ettiğini söyledi. Taraftarlarının desteğiyle güzel bir galibiyet aldıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Oyuncularımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü sahada onlar alınlarının son terine kadar mücadele ettiler ve çok güzel bir oyun ortaya koydular. Oyuncularımız şunu da isbatlamış oldular, taraftarın desteğiyle biz kendi evimizde hiçbir maçı kaybetmemeyiz. Rakibimiz geçen haftayı lider kapatan bir takımdı. Yine rakibimiz Süper Ligden düşmüş bir takım, kemik kadrosu var, oyun sistemi oturmuş ve biz ise yeni bir takımız. Takımımızda bu nedenlerin bir önyargısı oldu ama ortaya konulan oyun, mükemmel savunmamız bizi galibiyete götürdü’’ dedi

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Kulüp Başkanı Musa Saydam ise, kendilerini Sivas Belediyespor ile oynanan müsabakada yalnız bırakmayan spor severlere teşekkür etti. İki haftadır kendi evlerinde oynadıkları müsabakalarda taraftarlarının her zaman yanlarında olduğunu ve onların desteği ile iki müsabakayı da kazanmayı başardıklarını vurgulayan Saydam, ‘’Çocuklarımız yeni yeni takım olma bilincine ulaşıyorlar. Takımımıza katılan 3 yeni oyuncumuz var. 3 yeni oyuncumuz da takımımıza güç kattı. Aynı zamanda da çocuklarımız büyüyor ve tecrübe kazanıyorlar. Kazandıkları tecrübeleri de bu maçta sahaya çok iyi yansıttılar. Güçlü bir rakibi evimizde yenmiş olmak hepimizi mutlu etti. Bunun için de başta terlerini akıtan oyuncularımız olmak üzere Enis Hocama ve tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarımızda daha iyi sonuçlar ve rahat galibiyetler alacağımıza inancımız tamdır. Sonraki maçlarımızda da seyircilerimizi sportmenlik çerçevesinde, edep, adap, küfürsüz ve spora yakışır şekilde desteklemeye davet ediyorum’’ diye konuştu.