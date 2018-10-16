Taraftarın arasında izledi

Seçim çalışmaları sırasında Yozgatspor taraftarları ile yaptığı görüşmede kendisinin şeref tribününde değil taraftarın arasında müsabakaları izleyeceğini söylemişti. Sedef, seçim öncesinde verdiği bu söze önceki gün oynanan Amasyaspor müsabakasında tuttu. Kırmızı siyahlı ekibin Amasyaspor’u 1-0 yendiği müsabakada maraton tribününde Yozgatspor taraftarları ile birlikte maçı izleyen Ethem Sedef, kırmızı siyahlı ekibe tribünden destek verdi.