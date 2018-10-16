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Taraftarın arasında izledi

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgatspor’un Amasyaspor ile oynadığı müsabakayı beraberindekiler ile birlikte taraftarın arasında izledi.

Taraftarın arasında izledi

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgatspor’un Amasyaspor ile oynadığı müsabakayı beraberindekiler ile birlikte taraftarın arasında izledi.

16 Ekim 2018 Salı 07:00
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Taraftarın arasında izledi

Seçim çalışmaları sırasında Yozgatspor taraftarları ile yaptığı görüşmede kendisinin şeref tribününde değil taraftarın arasında müsabakaları izleyeceğini söylemişti. Sedef, seçim öncesinde verdiği bu söze önceki gün oynanan Amasyaspor müsabakasında tuttu. Kırmızı siyahlı ekibin Amasyaspor’u 1-0 yendiği müsabakada maraton tribününde Yozgatspor taraftarları ile birlikte maçı izleyen Ethem Sedef, kırmızı siyahlı ekibe tribünden destek verdi. 

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