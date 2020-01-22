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Taraftarı çılgına çevirip, gitti

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un Kelkit Belediyespor ile oynadığı müsabaka sonrasında teknik direktörü Fatih Kavlak, tribünlerin önüne gitmesi sabır taşının çatlamasına neden oldu.

Taraftarı çılgına çevirip, gitti

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un Kelkit Belediyespor ile oynadığı müsabaka sonrasında teknik direktörü Fatih Kavlak, tribünlerin önüne gitmesi sabır taşının çatlamasına neden oldu.

22 Ocak 2020 Çarşamba 03:21
Taraftarı çılgına çevirip, gitti

Yozgatspor’un kötü gidişatı sonrasında içeride oynanan bir çok müsabakada istifaya davet edilen Fatih Kavlak, Yozgatspor’un hafta sonu 1-0 mağlup olduğu Kelkit Belediyespor ile oynadığı müsabakasında da istifaya davet edildi. Müsabakanın başından 80’inci dakikaya kadar Yozgatspor için tezahürat eden taraftarın takımın gol bulamaması üzerine teknik direktörü Fatih Kavlak’ı istifaya davet edildi. Müsabaka sonrasında maraton tribününün önüne giden teknik direktör Fatih Kavlak, taraftarı tahrik etti. Kırmızı siyahlı renklere gönül veren taraftarlar çılgına döndü ve Kavlak’ın bu hareketine büyük tepki gösterdi. Yozgatsporlu bazı oyuncular tarafından zorla soyunma odasına götürülen Kavlak’ı bütün tribünler bir kez daha istifaya davet etti. Taraftarlarla birebir karşı karşıya gelen Kavlak, yönetim tarafından yapılan değerlendirme sonucunda görevine son verildi.  

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Taraftarı çılgına çeviripGitti
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