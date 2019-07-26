Taraftardan transfer talebi

Birkaç tecrübeli oyuncunun alınması durumunda kombineleri alacaklarını duyuran Yozgatspor taraftarları sosyal medya üzerinden Yozgatspor yönetimine mesaj gönderdi. Yozgatspor taraftarları sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşım ile ‘’Yozgatspor mevcut kadrosu çekirdek kadro olmamalı. Çünkü 15'e yakın U21 futbolcusu mevcut. Yönetim bu kadronun üstüne 5 transfer yapacağız diyor. Yetersiz bir kadro ile lige başlamak intihar olur. Yozgatspor’umuza yazık etmeyin gerekli takviyeleri yapın taraftar zaten kombine almaya hazır, herkes transfer bekliyor kombine almak için’’ denildi.