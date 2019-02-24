TARAFTARDAN TAM DESTEK

Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi hafta sonunda Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda kırmızı siyahlı ekibin oyuncularına destek veren Genç Cadde Taraftarlar Derneği üyeleri, Amasya Suluovaspor karşısında da alınan galibiyette pay sahibi oldu. Centimenlik kuralları içerisinde takıma destek veren taraftarlar, 'Bu sezon Yozgat'ın yılı olacak. Hem Hentbolde hem de futbolda şampiyonluk turunu hep birlikte, kolkola atacağımıza yürekten inanıyoruz' diye konuştular.