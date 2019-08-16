TARAFTARDAN ORTAK TALEP

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayıp Yozgatspor’un TFF Üçüncü Ligi’ne çıkmasının ardından direk olarak Bölgesel Amatör Lige yükselen Sorgun Belediyespor, sezon açılışını şehrin takımı Yozgatspor ile yapmak istiyor. Sorgun Belediyespor taraftarları sosyal medya aracılığı ile bu taleplerini duyurdular. Sorgun Belediyespor taraftarları sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, ‘’Sezon açılış maçımızı Yozgatspor’la oynamak istiyoruz. Her iki takım taraftarları için anlamlı güzel bir maç olur. Yönetimimizden ricamız kendi sahamız taraftarlarımız ve Sorgun halkı önünde seyir zevki yüksek dostça kardeşçe güzel bir maç olsun. Gurbetçilerimiz de buradayken onlar içinde güzel olur. Stadımızı sarı siyah balonlarla bayraklarla süsleyip yeni sezon öncesi şehri havaya sokalım’’ dediler.

TARAFTARLAR BU MAÇI İSTİYOR

Yozgatspor taraftarları ise sosyal medya üzerinden Sorgun Belediyespor taraftarlarının talebine olumlu bakarak Sorgun Belediyespor ile sezon açılışı müsabakası oynanmasını istediler. Yozgatspor taraftarı ise sosyal medya üzerinden, ‘’Sorgunlu kardeşlerimizin sezon açılış maçını Yozgatspor ile oynamak istemelerini memnuniyetle karşıladık. Böyle bir organizasyonun gerçekleştirilmesi durumunda Sorgun'da bizde yerimizi alacağız’’ şeklinde cevap verdi. Her iki taraftar grubunun da bu hazırlık maçını oynamak istemelerinin ardından şimdi söz Yozgatspor ve Sorgun Belediyespor yönetim ve teknik heyetine kaldı.