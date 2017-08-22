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Taraftardan görsel şov!

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’nın Cumartesi günü gerçekleştirdiği konserli sezon açılış programında Yozgatspor taraftarları yaktıkları meşaleler ile görsel şov yaptılar. 

Taraftardan görsel şov!

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’nın Cumartesi günü gerçekleştirdiği konserli sezon açılış programında Yozgatspor taraftarları yaktıkları meşaleler ile görsel şov yaptılar. 

22 Ağustos 2017 Salı 07:00
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Taraftardan görsel şov!

Maç öncesinde takım sahaya çıktığında sahayı konfeti yağmuruna tutan kırmızı siyahlı taraftarlardan Kızılordu grubu müsabaka başladıktan sonra tribünde meşale yakarken, Cadde taraftarları ise 66’ıncı dakikada meşaleler yaktı. 
 

Son Güncelleme: 21.08.2017 17:58
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