Taraftardan görsel şov!

Maç öncesinde takım sahaya çıktığında sahayı konfeti yağmuruna tutan kırmızı siyahlı taraftarlardan Kızılordu grubu müsabaka başladıktan sonra tribünde meşale yakarken, Cadde taraftarları ise 66’ıncı dakikada meşaleler yaktı.
22 Ağustos 2017 Salı 07:00
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Maç öncesinde takım sahaya çıktığında sahayı konfeti yağmuruna tutan kırmızı siyahlı taraftarlardan Kızılordu grubu müsabaka başladıktan sonra tribünde meşale yakarken, Cadde taraftarları ise 66’ıncı dakikada meşaleler yaktı.
Son Güncelleme: 21.08.2017 17:58
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