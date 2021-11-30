Taraftardan destek

Çayıralan Esnafspor ile oynanan müsabaka öncesinde kulüp binasında futbolcular ile bir araya gelen Genç Sorgunlular taraftarlar guru Futbolculara tatlı ikramında bulundu.
30 Kasım 2021 Salı 00:47
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Bölge Üçüncü Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor futbolcularını ziyaret eden taraftarlar takımlarına moral verdi.
Çayıralan Esnafspor ile oynanan müsabaka öncesinde kulüp binasında futbolcular ile bir araya gelen Genç Sorgunlular taraftarlar guru Futbolculara tatlı ikramında bulundu.