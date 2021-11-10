Taraftardan Çayıralan’a sevgi seli

Çayıralan Esnafspor Yozgat Bozok Stadı dış sahasında Yozgatspor ile hafta sonu karşı karşıya geldi. 2-0 geriye düştüğü müsabakayı 2-2 tamamlayan Çayıralan Esnafspor’u müsaba sonrasında Yozgatspor taraftarları tribünlere çağırdı. Yozgatspor taraftarları Çayıralan diye tezahürat ederken, Çayıralan Esnafspor oyuncuları ise Yozgat diye Yozgatspor taraftarlarına karşılık verdi. Müsabaka öncesinde de Yozgatspor taraftarı Yozgat’ın iki takımı olan Çayıralan Esnafspor ile Yozgatspor oyuncularını tribünlere çağırarak alkışlayıp, Yozgat diye tezahüratta bulundular.