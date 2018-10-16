Taraftardan Burak Emre’ye geçmiş olsun

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da başarılı oyuncu Burak Emre Kayan’ın sakatlanmasının ardından kırmızı siyahlı taraftarlar başarılı oyuncuya sosyal medya aracılığı ile geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Kırmızı siyahlı renklere gönül veren Yozgatspor taraftarı, ‘’Amasyaspor ile oynanan müsabakada talihsiz bir şekilde omuzundan sakatlanan ve maçın 2. yarısına çıkamayan Burak Emre Kayan' a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kısa sürede aramıza dönmen dileğiyle’’ dediler.