Taraftardan bayrak şov

Yozgatspor taraftarları müsabaka öncesinde bayraklar ile tribün şov yaparken, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ tezahüratları yaptılar.
İstiklal marşı okunduğu sırada da bütün tribünlerde açılan Türk bayrakları stadı kırmızı beyaza bürüdü.
19 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Yozgatspor taraftarları müsabaka öncesinde bayraklar ile tribün şov yaparken, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ tezahüratları yaptılar.
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