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Taraftardan bayrak şov

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un Talasgücü Belediyespor müsabakasında kırmızı siyahlı taraftarlar bayrak şov yaptı.

Taraftardan bayrak şov

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un Talasgücü Belediyespor müsabakasında kırmızı siyahlı taraftarlar bayrak şov yaptı.

19 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
52 Okunma
Taraftardan bayrak şov

Yozgatspor taraftarları müsabaka öncesinde bayraklar ile tribün şov yaparken, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ tezahüratları yaptılar.
İstiklal marşı okunduğu sırada da bütün tribünlerde açılan Türk bayrakları stadı kırmızı beyaza bürüdü. 

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