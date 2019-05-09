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Taraftara söz verdiler

YOZGATSPOR’un başarılı oyuncuları Onur Kaya ile Hasan Tosun, Yozgatspor taraftarına Akşehirspor karşısında tur sözü verdiler.

Taraftara söz verdiler

YOZGATSPOR’un başarılı oyuncuları Onur Kaya ile Hasan Tosun, Yozgatspor taraftarına Akşehirspor karşısında tur sözü verdiler.

09 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Taraftara söz verdiler

Yozgatspor taraftarları ile görüşen Onur Kaya ile Hasan Tosun, ‘’Bu sefer Af Yok, turlayıp Yozgatspor’u hak ettiği yere getireceğiz’’ diye söz verdiler. Ayrıca sakatlığı nedeniyle Kelkit Belediye Hürriyetspor müsabakasında oynamayan Hasan Tosun, Akşehirspor ile oynanacak olan TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakasında sahada olacağını söyledi. 

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