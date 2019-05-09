Taraftara söz verdiler

Yozgatspor taraftarları ile görüşen Onur Kaya ile Hasan Tosun, ‘’Bu sefer Af Yok, turlayıp Yozgatspor’u hak ettiği yere getireceğiz’’ diye söz verdiler. Ayrıca sakatlığı nedeniyle Kelkit Belediye Hürriyetspor müsabakasında oynamayan Hasan Tosun, Akşehirspor ile oynanacak olan TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakasında sahada olacağını söyledi.