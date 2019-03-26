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Taraftara koştular

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubun’da İl Özel İdarespor ile oynadığı müsabakayı 1-0 kazanan Sorgun Belediyespor oyuncuları maç sonrasında taraftarlarına koşarak galibiyet sevinçlerini onlarla paylaştılar.

Taraftara koştular

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubun’da İl Özel İdarespor ile oynadığı müsabakayı 1-0 kazanan Sorgun Belediyespor oyuncuları maç sonrasında taraftarlarına koşarak galibiyet sevinçlerini onlarla paylaştılar.

26 Mart 2019 Salı 00:00
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Taraftara koştular

Ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren müsabakada Sorgun Belediyespor kendisi ile aynı puana sahip olan İl Özel İdarespor’u 1-0 yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını üç yaparken, Bölgesel Amatör Ligi’n kapısını da araladı. Büyük ölçüde şampiyonluğunu bu müsabaka ile tamamlayan Sorgun Belediyespor’da oyuncular İl Özel İdarespor müsabakasında kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarına müsabaka sonunda koşarak sevinçlerini paylaştılar. Tel örgülere tırmanan Sorgun Belediyesporlu oyuncular taraftarları ile bütünleşerek galibiyeti kutladılar. 

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Taraftara Koştular
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