Taraftara koştular

Ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren müsabakada Sorgun Belediyespor kendisi ile aynı puana sahip olan İl Özel İdarespor’u 1-0 yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını üç yaparken, Bölgesel Amatör Ligi’n kapısını da araladı. Büyük ölçüde şampiyonluğunu bu müsabaka ile tamamlayan Sorgun Belediyespor’da oyuncular İl Özel İdarespor müsabakasında kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarına müsabaka sonunda koşarak sevinçlerini paylaştılar. Tel örgülere tırmanan Sorgun Belediyesporlu oyuncular taraftarları ile bütünleşerek galibiyeti kutladılar.