Baş, Ünyespor ile oynanan müsabakada hem taraftarların hem de saha içerisinde oyuncularının çok iyi olduğunu söyledi. Herkesin üzerine düşen görevi laiki ile yerine getirdiğine dikkat çeken Baş, ‘’Tribünde de 12’inci adamımız olan taraftarlarımız takımımıza doksan dakika destek vererek itici güç oldular. Ben taraftarlarımıza teşekkür ediyorum ve bu muhteşem desteklerinden dolayı kutluyorum. Çok güzel bir atmosferde Ünyespor müsabakası oynandı. Dün Yozgat’ta İbrahim Baş ve futbolcuları yoktu. Belki yarında olmayacaklar ama bu muhteşem taraftar her zaman Yozgat’ta olacak. Bu aldığımız üç puanı bütünüyle bu taraftara armağan etmek istiyorum. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz’’ dedi.