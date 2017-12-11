-Taraftar Yalnız Bırakmadı

Maç öncesinde tribünlerdeki yerini alan taraftar grubu, maç öncesinden başlayarak, bitime kadar tempo eksiltmeden sarı siyahlı ekibe destek verdi. Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek'in de takip ettiği maçın önemli anlarında ve kırılma noktalarında devreye giren taraftar grupları, rakip takıma hata üstün hata yaptırırken, sarı siyahlı ekibe de ciddi moral desteğinde bulundu. Taraftarlar, Belediye Baþkanı Ahmet Şimşek lehine de tezahüratta bulunarak, takımı şampiyon yapması talebini tezahüratla ilettiler. Başkan Şimşek, taraftarı selamlayarak maçı izledi.