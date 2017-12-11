Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107921
ALTIN
153.999
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1351
EURO
4.5054

-Taraftar Yalnız Bırakmadı

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu 2’inci Ligi, 3’üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor'u taraftarları yalnız bırakmadı.

-Taraftar Yalnız Bırakmadı

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu 2’inci Ligi, 3’üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor'u taraftarları yalnız bırakmadı.

11 Aralık 2017 Pazartesi 07:05
6 Okunma
-Taraftar Yalnız Bırakmadı

Maç öncesinde tribünlerdeki yerini alan taraftar grubu, maç öncesinden başlayarak, bitime kadar tempo eksiltmeden sarı siyahlı ekibe destek verdi. Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek'in de takip ettiği maçın önemli anlarında ve kırılma noktalarında devreye giren taraftar grupları, rakip takıma hata üstün hata yaptırırken, sarı siyahlı ekibe de ciddi moral desteğinde bulundu. Taraftarlar, Belediye Baþkanı Ahmet Şimşek lehine de tezahüratta bulunarak, takımı şampiyon yapması talebini tezahüratla ilettiler. Başkan Şimşek, taraftarı selamlayarak maçı izledi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-2 maç tamamlanamadı
-2 maç tamamlanamadı
-Basketçiler toparlanıyor
-Basketçiler toparlanıyor
SORGUN, ORDU ENGELİNİ KOLAY GEÇTİ
SORGUN, ORDU ENGELİNİ KOLAY GEÇTİ
Farklı gabiliyet
Farklı gabiliyet
-HEDEF MİLLİ TAKIM
-HEDEF MİLLİ TAKIM
-Basketbol müsabakaları tamamlandı
-Basketbol müsabakaları tamamlandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim