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TARAFTAR TEPKiLi

Kırmızı siyahlı ekibin ortaya koyduğu futbol ve mücadele taraftarları memnun etmedi. Maç bitiminde önce yönetim istifaya davet edtildi ardından da teknik direktör Fatih Kavlak'ın istifası istendi.

TARAFTAR TEPKiLi

Kırmızı siyahlı ekibin ortaya koyduğu futbol ve mücadele taraftarları memnun etmedi. Maç bitiminde önce yönetim istifaya davet edtildi ardından da teknik direktör Fatih Kavlak'ın istifası istendi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
TARAFTAR TEPKiLi

TFF 3'üncü Ligi 3'üncü Grubun ilk haftasında konuk ettiği Osmaniyespor ile golsüz berabere kalan Yozgatspor, ortaya koyduğu mücadele ile taraftarlarını memnun etmedi.  Kırmızı siyahlı ekip, Osmaniye temsilcisi karşısında geriye dönük bir futbol oynamayı tercih etti. Her iki takımında beraberliğe razı olduğu maçta tesadüflere bağlı gelişen ataklarda sonuç alınamadı. Takımın 65'inci dakikadan sonra kondüsyonu tükendi. Futbolcular sık sık sakatlık geçirip, yerde kaldı. Bir oyuncu da sakatlanarak oyunu sedye ile tek etti. Tüm bunlar kırmızı siyahlı ekibin taraftarlarını sinirlendirdi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte bir grup taraftar 'yönetim istifa' diye bağırdı. Daha sonra dışarıya çıkan taraftar grubu, takımın soyunma odası önünde bu kez teknik direktör Fatih Kavlak'ın istifasını istedi.  Taraftarları Kulüp Başkanı Kazım Arslan yatıştırdı. Taraftarlar sessizce dağıldı. 

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