Taraftar takımını bağrına bastı

Güçlü rakibi karşısında ligdeki ikinci mağlubiyetini alan Yozgatspor’da kırmızı siyahlı renklere gönül veren taraftarlar, maç öncesi tribüne çağırdıkları oyuncuları konfetiler ile karşıladı. Devre arasında da takımları tribüne çağırıp destek veren kırmızı siyahlı taraftarlar maç sonrasında da sahadan 3-1 mağlup ayrılan kırmızı siyahlı ekibi bir kez daha tribüne çağırarak hem destek verdiler, hem de hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Amasyaspor müsabakasından galibiyet sözü aldılar.