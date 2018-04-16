Taraftar tabut omuzladı

Hazırladıkları tabutun üzerine Yozgatspor bayrağını saran taraftarlar tabutun arkasına geçerek önce dua okudular daha sonra da tabutu sırtlanıp Lise Caddesi’nden Bozok Stadına götürdüler.
TABUT BAŞINDA
DUA OKUDU
Yozgatspor taraftarının hazırladığı tabutu gören bir kişi tabut başına gelip dua okurken, Yozgatspor’un artık eski günlerine dönmesini, Diyarbakır’da, Siirt’te, Rize’de bu takımın kazandığı başarıları unutmadıklarını yine o günlere dönmesi için birilerinin bu takıma sahip çıkmasını istedi.
Hazırladıkları tabutun üzerine Yozgatspor bayrağını saran taraftarlar tabutun arkasına geçerek önce dua okudular daha sonra da tabutu sırtlanıp Lise Caddesi’nden Bozok Stadına götürdüler.
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