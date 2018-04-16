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Taraftar tabut omuzladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’e mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan ancak sezonu üçüncü sırada tamamlayan Yozgatspor için bir grup taraftar Sorgun Belediyespor ile oynanan Play-Aut müsabakası öncesinde Cumhuriyet alanında toplandı.

Taraftar tabut omuzladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’e mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan ancak sezonu üçüncü sırada tamamlayan Yozgatspor için bir grup taraftar Sorgun Belediyespor ile oynanan Play-Aut müsabakası öncesinde Cumhuriyet alanında toplandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Taraftar tabut omuzladı

Hazırladıkları tabutun üzerine Yozgatspor bayrağını saran taraftarlar tabutun arkasına geçerek önce dua okudular daha sonra da tabutu sırtlanıp Lise Caddesi’nden Bozok Stadına götürdüler. 
TABUT BAŞINDA 
DUA OKUDU
Yozgatspor taraftarının hazırladığı tabutu gören bir kişi tabut başına gelip dua okurken, Yozgatspor’un artık eski günlerine dönmesini, Diyarbakır’da, Siirt’te, Rize’de bu takımın kazandığı başarıları unutmadıklarını yine o günlere dönmesi için birilerinin bu takıma sahip çıkmasını istedi. 
 

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