Taraftar Şova hazırlanıyor

Geçen hafta Sinopspor ile oynadığı müsabakayı şansız bir şekilde 1-0 kaybeden Yozgatspor’da taraftar takımına sahip çıktı. Sinopspor karşısında alınan yenilginin çok büyük bir öneminin olmadığına inanan Yozgatspor taraftarı kırmızı siyahlı ekibin Pazar günü oynanacak olan Çarşambaspor müsabakasında Sinopspor mağlubiyetinin telafi edileceğine inanıyor. Çarşambaspor ile oynanacak olan müsabakada şov yapmaya hazırlanan kırmızı siyahlı taraftarlar tribünleri doldurarak hem takımlarını doksan dakika boyunca hiç durmadan desteklemek hem de toplayacakları konfetiler ile konfeti şov yapmaya hazırlanıyorlar.