Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93952
ALTIN
244.093
DOLAR
5.9653
STERLİN
7.7416
EURO
6.6491

Taraftar otobüs bekliyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Şampiyonu Yozgatspor’un Kelkit Belediye Hürriyetspor ile TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakasına gitmek isteyen taraftarlar ilçe belediyelerinden otobüs kaldırmalarını bekliyor.

Taraftar otobüs bekliyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Şampiyonu Yozgatspor’un Kelkit Belediye Hürriyetspor ile TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakasına gitmek isteyen taraftarlar ilçe belediyelerinden otobüs kaldırmalarını bekliyor.

03 Mayıs 2019 Cuma 00:00
125 Okunma
Taraftar otobüs bekliyor

Yozgat merkez ile birlikte birçok ilçeden Ordu’da gerçekleştirilecek olan müsabakaya gitmek isteyen Yozgatlılar kendi ilçe belediye başkanlarından Yozgatspor’un bu önemli müsabakasında otobüs kaldırmalarını bekliyorlar. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda ‘’Bütün ilçelerimizden yoğun bir talep var. Sadece Sorgun ve Yerköy organizasyon düzenliyor. Sayfamıza gelen aşırı derecede Aydıncık’tan, Çekerek’ten, Şefaatli’den ve birçok ilçemiz den otobüs talebi var bir an önce ilçe belediyelerimiz ve Yozgat Belediyesi'nin harekete geçmesini istiyoruz. Hiç Bir Yozgatspor sevdalısı mahrum edilmemeli’’ deniliyor. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Gençlik Haftası
Gençlik Haftası
Satranç Turnuvası
Satranç Turnuvası
Sarıkaya’da basketbol antrenmanı
Sarıkaya’da basketbol antrenmanı
Yağlı Güreşler 7 Haziran'da
Yağlı Güreşler 7 Haziran'da
Stadın hali içler acısı
Stadın hali içler acısı
YOZGATSPOR KORKUSUZ
YOZGATSPOR KORKUSUZ
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim