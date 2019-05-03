Taraftar otobüs bekliyor

Yozgat merkez ile birlikte birçok ilçeden Ordu’da gerçekleştirilecek olan müsabakaya gitmek isteyen Yozgatlılar kendi ilçe belediye başkanlarından Yozgatspor’un bu önemli müsabakasında otobüs kaldırmalarını bekliyorlar. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda ‘’Bütün ilçelerimizden yoğun bir talep var. Sadece Sorgun ve Yerköy organizasyon düzenliyor. Sayfamıza gelen aşırı derecede Aydıncık’tan, Çekerek’ten, Şefaatli’den ve birçok ilçemiz den otobüs talebi var bir an önce ilçe belediyelerimiz ve Yozgat Belediyesi'nin harekete geçmesini istiyoruz. Hiç Bir Yozgatspor sevdalısı mahrum edilmemeli’’ deniliyor.