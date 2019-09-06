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Taraftar formaları satışta

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’a İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından yaptırılan formalar satışa çıktı.

Taraftar formaları satışta

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’a İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından yaptırılan formalar satışa çıktı.

06 Eylül 2019 Cuma 00:00
Taraftar formaları satışta

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından yaptırılan bin 500 adet taraftar formasının bir kısmı önceki günü Kulüp Başkanı Kazım Arslan’a teslim edilmişti. Gelen formaları bekletmeden satışa sunan Yozgatspor forma satışından kulübe kaynak sağlamaya çalışacak. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘’Geliri tamamen kulübümüze ait olan formaları kulüpten ya da Lise Caddesi Tarz Giyim'den temin edinilebilir. Ayrıca kulüp hesabına 100 lira artı 20 lira kargo ücretini yatırıp açıklama kısmına beden ve adres yazarsanız kargo ile de gönderebilir. S, M, L ve XL bedenler vardır. Bu ücretin tamamı Yozgatspor’umuza destek olarak düşünülmelidir. Haydi şimdi destek ve tarafımızı gösterme günü’’ dedi.

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