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Taraftar engel tanımıyor

COVİT-19 tedbirleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından müsabakaların seyircisiz oynanması ile ilgili kararıyla birlikte taraftarlar tuttukları takımların müsabakalarını izlemek için her türlü tehlikeyi göze alıyorlar.

15 Ekim 2020 Perşembe 00:23
Taraftar engel tanımıyor

Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un taraftarları da aynı şekilde Ceyhanspor ile oynanan müsabakayı izlemek için Bozok stadının etrafındaki yüksek yerlere tırmanarak müsabakayı izlemeye çalıştılar. Çarşambaspor’un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanan müsabakayı Yozgatspor’a gönül veren iki taraftar stadın anayol tarafındaki tribününün arkasında bulunan ağacın en tepesine tırmanarak izlediler. Ağacın arasına kamufle olan Yozgatsporlu iki taraftarın maç izleyişleri objektiflerimize bu şekilde takıldı. Öte yandan maraton tribünün arka tarafındaki tepeye çıkan bir grup taraftarda Ceyhanspor ile oynanan müsabakayı oradan takip etti. 

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Taraftar Engel Tanımıyor
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