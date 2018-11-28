TARAFTAR ENDiŞELi!

Kulüp Başkanlığı görevini yürüten Başkan Arslan’ın aday gösterilmemesinin takımın başarısına olumsuz etki yapmaması gerektiğine işaret eden taraftarlar, Mart’ta yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinin ardından göreve gelecek olan yeni belediye başkanının göreve başlayıp, takıma bakışını netleştirmesiyle ilgili sürecin başarıya gölge düşürebilme ihtimali karşısında endişelerini dışa vurmaya başladılar. Kırmızı siyahlı ekip, ligin ilk yarının bitimine üç hafta kalan önce Turhalspor’u konuk edecek, ardından Sungurlu Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Yozgatspor, Altınordu Belediyespor ile oynayacağı maç ile ilk yarı perdesini tamamlayacak.