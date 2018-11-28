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TARAFTAR ENDiŞELi!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4’üncü Grupta yakın takipçisi Ünyespor ile arasındaki 5 puanlık farkı, ilk yarının bitimine 3 hafta kala koruyan Yozgatspor’da, Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın yeniden aday gösterilmemesi endişeli bekleyişe neden oldu.

TARAFTAR ENDiŞELi!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4’üncü Grupta yakın takipçisi Ünyespor ile arasındaki 5 puanlık farkı, ilk yarının bitimine 3 hafta kala koruyan Yozgatspor’da, Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın yeniden aday gösterilmemesi endişeli bekleyişe neden oldu.

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:00
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TARAFTAR ENDiŞELi!

Kulüp Başkanlığı görevini yürüten Başkan Arslan’ın aday gösterilmemesinin takımın başarısına olumsuz etki yapmaması gerektiğine işaret eden taraftarlar, Mart’ta yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinin ardından göreve gelecek olan yeni belediye başkanının göreve başlayıp, takıma bakışını netleştirmesiyle ilgili sürecin başarıya gölge düşürebilme ihtimali karşısında endişelerini dışa vurmaya başladılar. Kırmızı siyahlı ekip, ligin ilk yarının bitimine üç hafta kalan önce Turhalspor’u konuk edecek, ardından Sungurlu Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Yozgatspor, Altınordu Belediyespor ile oynayacağı maç ile ilk yarı perdesini tamamlayacak.

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