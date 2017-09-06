'Taraftar endişelenmesin'

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci grubunda mücadele verecek olan temsilcimiz Yozgatspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ilk haftasına Kadirli deplasmanına gidecek olan kırmızı siyahlı takım, hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor.

Kırmızı siyahlı ekipte, Çorum Belediye ile oynanan kupa maçındaki kötü futbol tartışma yaratırken, teknik heyet ortaya çıkan eksikleri gidermek için futbolculara ayrı program hazırladı.

Kurban bayramı dolayısıyla izne çıkan futbolcular Çorum Belediye maçını unuturken, bireysel hataların giderilmesi için de çalışmalar yapıldı.

Yozgatspor Teknik Direktörü Memduh Fidan, kupa maçında skordan çok kötü futbolun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Kupanın kendileri açısından önem arz etmediğine değinen Fidan, hedeflerinin lig olduğuna dikkat çekti. Ligde şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizen tecrübeli teknik adam çalışmaların da bu yönde devam ettiğine değindi.

Takım içerisinde eksiklerin ortaya çıktığını ve bunların giderilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Fidan, “Lige kadar tüm eksiklerimizi gidereceğiz. Taraftarlarımız endişe etmesin. Bizlere desteklerini sürdürsünler. 24 Eylül’de oynayacağımız ilk lig maçına kadar hazır hale geleceğiz” dedi.

Takıma takviye noktasında arayışların devam ettiğini vurgulayan Fidan, takımın dengelerini bozmamak adına ince eleyip, sık dokuduklarını aktardı.

İhtiyaç duyulan mevkilerin belirlendiğini kaydeden Fidan, “Nokta transfer yapmak istiyoruz. Takıma katacağımız oyuncudan katkı almamız gerekiyor. Transfer yapmak için de oyuncu almayacağız. Gerekirse mevcut kadro içerisinde sorunu çözmeyi de düşüneceğiz. Yozgatspor olarak iyi bir kadroya sahibiz. Lig öncesinde oynadığımız maçlarda farklılıklar ortaya çıkacaktır. Eksikleri ve hataları en aza indirmenin gayretindeyiz” diye konuştu.