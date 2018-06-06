Tanıtımlar tamamlandı

Okulların yılsonu tatiline girmelerinin ardından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları 29 Haziran tarihinde yapılacak olan açılış töreni sonrasında start alacak. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, her yıl olduğu gibi bu yılda Yaz Spor Okulları faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi. Güneşer, Katılımın fazla olması için Müdürlüklerinde görevli Antrenörlerin okullara dağılarak bir hafta boyunca stant açıp gittikleri okullarda öğrencilere Yaz Spor Okulu faaliyetlerini anlattıklarını dile getirdi. Bu sene sayının daha fazla artması için Müdürlükleri bünyesinde görev yapan Antrenöri seferber ettiklerini ve çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Güneşer, ‘’Hazırlattığımız afişler, broşürlerimizi okullarda dağıttık. Ayrıca Yaz Spor Okulunu sadece il merkezinde değil diğer ilçelerimizde de açacağız. Bu ilçelerde Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan Antrenör arkadaşlarımız okulları tek tek dolaşarak Yaz Spor Okulumuzun tanıtımını yaptı. Bu sene Yaz Spor Okulunda Yüzme, Tekvando, Tenis, Hentbol, Cimlastik, Badminton, Voleybol, Güreş, Atletizm, Judo, Basketbol, Futbol branşlarında kurslar açmayı hedefliyoruz’’ dedi.

