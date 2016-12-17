Tanıdık hakem

Yozgatspor'un Pazar günü deplasmanda Çubukspor'la oynayacağı karşılaşma için İstanbul bölgesinden Ulusal hakem Hakan Tezcan görevlendirildi.

Tezcan, Yozgatspor'un 3. ligdeyken 6 Mart 2013 yılında sahasında Kocaelispor'u 2-1 yendiği maçta düdük çalmıştı. Tezcan daha sonra 13 Mart 2013 yılında sahasında 2-1 kaybettiği Orhangazi maçında ise mücadelenin dördüncü hakemi olarak görev yapmıştı. Hakem Tezcan ev sahibi takım olan Çubukspor'un ise ilk kez bir maçında görev yapacak.

MERKEZ Hakem Kurulu Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta Yozgatspor’un deplasmanda Çubukspor’la oynayacağı maça, İstanbul bölgesinden Ulusal hakemi Hakan Tezcan’ı atadı. Karşılaşma, Pazar günü saat 14.00’da Bağlum Belediye Stadı’nda oynanacak. Tezcan’ın yardımcılıklarını yine İstanbul bölgesinden bölgesel yardımcı hakemler Ozan Bekar ile Mehmet Demirel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise yine İstanbul bölgesinden Agah Kaan Kuloğlu görevlendirildi.

Tezcan'la Yozgat kazandı

İstanbul'lu hakem, Yozgatlı futbolseverlere hiç yabancı değil. Hakan Tezcan, Yozgatspor’un 2012-13 sezonunda 3. Lig maçında Kocaelispor'u 2-1 yendiği maçta düdük çalmıştı. Bu arada Tezcan, orta hakem olarak en son 28 Kasım’da Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor ile Modafenspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig 11.Grup maçında görev yaptı. Karşılaşma golsüz eşitlik sonunda 0-0 tamamlanmıştı.