Ana SayfaSpor

Tanıdık hakem

17 Aralık 2016 Cumartesi 06:00
Bu haber 218 kez okundu

Temsilcimiz Yozgatspor'u yarın deplasmanda konuk olacağı zorlu Çubukspor maçına tanıdık hakem atandı. Zorlu mücadelede İstanbul bölgesinden Ulusal hakem Hakan Tezcan düdük çalakken, hakem Tezcan daha önce Yozgatspor'un 3. ligde bir maçını yönetmiş diğer maçta ise dördüncü hakem olarak görev yapmıştı.

Tanıdık hakem
Yozgatspor'un Pazar günü deplasmanda Çubukspor'la oynayacağı karşılaşma için İstanbul bölgesinden Ulusal hakem Hakan Tezcan görevlendirildi. 
Tezcan, Yozgatspor'un 3. ligdeyken 6 Mart 2013 yılında sahasında Kocaelispor'u 2-1 yendiği maçta düdük çalmıştı. Tezcan daha sonra 13 Mart 2013 yılında sahasında 2-1 kaybettiği Orhangazi maçında ise mücadelenin dördüncü hakemi olarak görev yapmıştı. Hakem Tezcan ev sahibi takım olan Çubukspor'un ise ilk kez bir maçında görev yapacak.
MERKEZ Hakem Kurulu Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta Yozgatspor’un deplasmanda Çubukspor’la oynayacağı maça, İstanbul bölgesinden Ulusal hakemi Hakan Tezcan’ı atadı. Karşılaşma, Pazar günü saat 14.00’da Bağlum Belediye Stadı’nda oynanacak. Tezcan’ın yardımcılıklarını yine İstanbul bölgesinden bölgesel yardımcı hakemler Ozan Bekar ile Mehmet Demirel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise yine İstanbul bölgesinden Agah Kaan Kuloğlu görevlendirildi.
Tezcan'la Yozgat kazandı
İstanbul'lu hakem, Yozgatlı futbolseverlere hiç yabancı değil. Hakan Tezcan, Yozgatspor’un 2012-13 sezonunda 3. Lig maçında Kocaelispor'u 2-1 yendiği maçta düdük çalmıştı. Bu arada Tezcan, orta hakem olarak en son 28 Kasım’da Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor ile Modafenspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig 11.Grup maçında görev yaptı. Karşılaşma golsüz eşitlik sonunda 0-0 tamamlanmıştı.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2016 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim