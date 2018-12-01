TAM DESTEK

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SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da taraftarlar Sungurlu Belediyespor müsabakasında tribünleri doldurarak takımlarına destek vermeye hazırlanıyor.

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SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da taraftarlar Sungurlu Belediyespor müsabakasında tribünleri doldurarak takımlarına destek vermeye hazırlanıyor.

01 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Geçtiğimiz hafta Ladik Belediyespor ile berabere kalan Yozgatspor’un yarın mutlak galibiyet parolası ile çıkacağı Sungurluspor müsabakasında taraftarları 12’inci adam olarak görevlerini yerine getirmeye çalışacak. Sosyal medya üzerinden organize olan kırmızı siyahlı taraftarlar birbirlerine maça gelme çağrısı yaparken, tribünleri doldurup takımının itici gücü olacak.

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