TAM DESTEK

Geçtiğimiz hafta Ladik Belediyespor ile berabere kalan Yozgatspor’un yarın mutlak galibiyet parolası ile çıkacağı Sungurluspor müsabakasında taraftarları 12’inci adam olarak görevlerini yerine getirmeye çalışacak. Sosyal medya üzerinden organize olan kırmızı siyahlı taraftarlar birbirlerine maça gelme çağrısı yaparken, tribünleri doldurup takımının itici gücü olacak.