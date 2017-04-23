Talip bekliyor!

ELEŞTİRİLERE TEPKİ



Sezona şampiyonluk parolası ile girmesine rağmen hedefinden ilk 5 hafta içerisinde uzaklaşan kırmızı siyahlı takım için yönetim beklemeye geçti. Ligde alınan kötü sonuçlar ve ligi üçüncü sırada tamamlanmasının ardından yönetime karşı yapılan eleştirilere Yozgat Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Kazım Arslan’dan tepki geldi. Başkan Arslan, “Yeni sezonda kulüp yönetimine talip olmak isteyen varsa vermeye hazırız. Yalnız, kulüp ile ilgili en az bir yıllık planın yapılmasını istiyoruz” dedi.



ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK



Yozgatspor’un, Yozgat’ın önemli bir değeri olduğunun altını çizen Başkan Arslan, son üç sezondur şampiyonluk mücadelesi verildiğini ancak hedefe ulaşılamadığını kaydetti. Yozgat’ta spora katkı vermeye çalıştıklarının altını çizen Arslan, zaman zaman zorlandıklarını ifade etti. Geçen sezon Yozgatlı işadamı ve esnaflardan katkı aldıklarını ancak bu sezon böyle bir talepte bulunmadıklarını hatırlatan Arslan, “Yönetime yönelik eleştiriler yapılıyor. Başarısızlık varsa ve hedefe ulaşılamadıysa bu tür eleştirilerin olması normal. Ancak Belediye olarak elimizden olan gayreti vermeye çalışıyoruz. Bizimde hatalarımız ve eksiklerimiz olmuş olabilir. Takıma talip olan kişi ve kuruluşların, kulübün geleceğine yönelik plan ve programları sunmaları ve mali bütçelerini ortaya koymaları halinde yönetimi vermeye hazırız. Belediye olarak ta gerekli desteğe de devam ederiz” diye konuştu.