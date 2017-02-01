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Talihsiz kaza

01 Şubat 2017 Çarşamba 06:00
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Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’ta ligin 16.haftasında Kayseri'de oynanan Kayseri Şekerspor-Yozgatspor 1959 FK maçını yönetecek olan Trabzon bölgesi hakemleri maça gelirken yaptıkları kaza sonucu maça 2 saat kala karşılaşmaya Konya bölgesi hakemleri atandı.

Talihsiz kaza
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan Trabzon bölgesi hakemleri Kayseri Şekerspor-Yozgatspor 1959 FK maçına gelirken kaza geçirdi.
Trabzon karayolu ile Kayseri'ye hareket eden hakem triosu Giresun yakınlarında trafik kazası geçirdiler.  Kazanın ardından maçın hakemleri maça saatler kala değiştirildi.
Trabzon bölgesinden Furkan Aksuoğlu'nun düdük çalacağı karşılaşmayı Konya bölgesi hakemi Mustafa Ünlü yönetti. 
Bu arada kaza yapan Trabzon bölgesi hakemlerinin durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşılırken, maça saatler kala mücadeleye atanan Konya bölgesi hakemlerinin performansları ise bu maçta beğenilmedi.
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