Talihsiz kaza

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan Trabzon bölgesi hakemleri Kayseri Şekerspor-Yozgatspor 1959 FK maçına gelirken kaza geçirdi.

Trabzon karayolu ile Kayseri'ye hareket eden hakem triosu Giresun yakınlarında trafik kazası geçirdiler. Kazanın ardından maçın hakemleri maça saatler kala değiştirildi.

Trabzon bölgesinden Furkan Aksuoğlu'nun düdük çalacağı karşılaşmayı Konya bölgesi hakemi Mustafa Ünlü yönetti.

Bu arada kaza yapan Trabzon bölgesi hakemlerinin durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşılırken, maça saatler kala mücadeleye atanan Konya bölgesi hakemlerinin performansları ise bu maçta beğenilmedi.