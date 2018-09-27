Taleplerini geri çevirmedi

İş adamı Bilal Şahin, Sivas İmam Hatip Ortaokulu hafızlık bölümünde eğitim ve öğretimlerini sürdüren öğrenciler ile öğretmenlerin taleplerine kayıtsız kalmadı.

Öğrencilerin isteğini geri çevirmeyen Şahin, Kuranı Kerim, çeşitli dini kitaplar ve bazı eğitim materyalleri göndererek öğrencilere destek oldu. Toplam 346 öğrenci ve öğretmenin taleplerini yerine getiren Şahin, “Hafızlık öğrencilerinin isteklerine duyarsız kalamazdım” dedi.

Kuran okuyan ve hafız olarak yetişen gençleri görmek ve tanımaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Şahin, bundan sonra da eğitime yönelik talep ve isteklere cevap vereceğini belirtti.

