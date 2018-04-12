TALEP YENiLENDi

Uzun yıllardır Yozgat’ta Amatör Futbola hizmet veren Bozok Stadı dış sahasının zemini yıllardır yıpranmasına karşılık değiştirilemiyor. Futbol oynanmasına artık elverişli olmayan bir çok kulübün şikayetçi olduğu ve her an sakatlıklara yol açabilecek bir zemine sahip olan Bozok Stadı Dış sahasının zemini için 4 yıldır yapılan talepler hep geri çevrildi. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Oğuzhan Güneşer, Bozok stadın dış sahasının zemininin uzun süredir yıprandığını söyledi. 4 yıldır buranın halısını değiştirebilmek için hem Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığına hem de Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile görüşerek ödenek talebinde bulunduklarını dile getiren Güneşer, ‘’Geçen sene Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız bize bu işin sözünü verdi. Ancak biraz nakit sıkıntısından dolayı şuana kadar oradan ödenek alamadık. Tekrar bunu güncelledik, hem Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan hem de Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığına bu halının maliyetinin karşılanması için ödenek talebinde bulunduk. İstediğimiz ödenek talebi onaylanırsan inşallah bu sene oranın halısını değiştirmeye çalışacağız’’ dedi.