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Talas hazırlıkları başladı

ARSUZ Karaağaçspor ile oynadığı müsabaka sonrasında bir günlük izin kullanan Yozgatsporlu oyuncular Talasgücü Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. 

Talas hazırlıkları başladı

ARSUZ Karaağaçspor ile oynadığı müsabaka sonrasında bir günlük izin kullanan Yozgatsporlu oyuncular Talasgücü Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. 

14 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Talas hazırlıkları başladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor deplasmanda Arsuz Karaağaçspor ile oynadığı müsabaka sonrasında teknik direktör Aydın Yavuz tarafından bir günlük izin verilmişti izin süresi dolan kırmızı siyahlı oyuncular kendi tesislerinde toplanarak Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Aydın Yavuz, deplasmanda Arsuz Karaağaçspor ile çok zor bir müsabakaya çıktıklarını bu müsabakadan da üç puan ile ayrılma başarısını gösterdiklerini söyledi.
 Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Arsuz Karaağaçspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerini ve üç puanı almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, ‘’Arsuz Karaağaçspor ile oynadığımız müsabakanın ilk yarısında rakibimize göre çok daha iyi bir oyun ortaya koyduk ancak istediğimiz skoru elde edemedik. İkinci yarının başlarında bulduğumuz gol bize ilaç gibi geldi. Rakibimiz skor olarak geriye düştükten sonra atak geliştirseler de bu atakları bertaraf etmeyi başardık ve sonuçta da üç puanı hanemize yazdırdık. Şimdi önümüzde zorlu bir Talasgücü Belediyespor müsabakası var. Ligin ilk yarısında deplasmanda güçlü rakibimiz ile berabere kalmıştık. Bu müsabakanın rövanşını Yozgat’ta alarak şampiyonluk yarışımıza emin adımlarla devam etmek istiyoruz’’ dedi.

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