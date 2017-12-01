-TAKVİYE ARAYIŞI

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Aydın Yavuz, yönetim ile bir görüşme yapacağını ve kalan üç maçlarını hem oynayacaklarını hem de transfer görüşmelerine başlayacaklarını söyledi. Transfer konusunda kendisinin arşivinin geniş olduğuna vurgu yapan Yavuz, ‘’Bir ay zamanımız var, bazı çalışmalara bu günden itibaren başlayacağız. Bu takımı güçlendirmemiz lazım yoksa yine kayıplara yol açar’’ dedi.

Teknik patron Yavuz, transfer edilecek oyuncuların mevkileri konusunda şuanda bir şey söylemek istemediğine vurgu yaparak, oynayacakları son üç karşılaşmanın bulunduğunu, bu karşılaşmalar sonunda da ortaya çıkacak görüntülere bağlı, belirgin yerlere oyuncu alınacağını kaydetti. Yavuz, ‘’Oyuncularımız da takımın hangi bölgelerine transfer gerektiğini biliyor. Bu günden itibaren çalışacağız. Hem puanları toplayacağız hem de transfer çalışmalarına yoğunlaşacağız. Bu lig belli ki Aksaray, Yozgat ve Nevşehir arasında gidecek. Yalnız bizim güçlenmemiz lazım, sezon başından beri vurguladığım bu. Biz oyuncuyu buluruz, oyuncunun mevkiini belirleriz yönetim ile bir araya getirmeye çalışırız sonra biz kenara çekiliriz. Alındı, alınmadı, fiyat falan onlara bir şey diyemeyiz. Diğer takımlar şimdiden çalışmalara başladı. Aksaray 10 maç ceza alan oyuncusunun yerine ciddi paralar harcayarak bir oyuncu aldı. Biz çok para vermeyelim ama bize uygun kesemize uygun oyuncu bulduğumuz zaman alınması lazım. Gözle görünen ciddi anlamda bir futbolcu eksiği var’’ diye konuştu.