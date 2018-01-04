TAKTiK DENiYORUZ

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren Yozgatspor, bu gün Ünyespor ile karşılaşırken, yarın da kamp programını noktalayacak. Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, çok verimli geçen Antalya kampında iki tane hazırlık müsabakası oynama şansı bulduklarını bu gün ise Ünyespor ile son hazırlık müsabakalarını oynayarak kampı noktalayacaklarını söyledi. Yaklaşık 10 süren hazırlık kampında çok iyi çalıştıklarını ve takımının tam anlamıyla ligin ikinci yarısına hazır olduğunu vurgulayan Yavuz, ‘’Burada iki tane hazırlık müsabakası oynama şansı yakaladık. Bu iki hazırlık müsabakasında ise toplam 8 gol attık. Takımımızdaki bütün oyuncular gol atabiliyor. Hazırlık müsabakasında attığımız gollerin bir kısmı defans ve orta saha oyuncularımızdan geldi. Bu da bizim için sevindirici bir olay’’ dedi.

TRANSFER SÜRÜYOR

Şimdiye kadar dış transferde 5 oyuncuyu renklerine kattıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, ‘’Hala transferi noktalamış değiliz. Eksik gördüğümüz iki mevkiye daha takviye yapmayı planlıyoruz. Transfer sezonunun sonuna kadar Yozgatspor’da transfer bitmeyecek. Eksik bölgeleri tamamladıktan sonra eğer direk takıma katkı sağlayacağını düşündüğümüz bütçemize uygun olan oyuncuları da transfer edebiliriz. Ama laf olsun diye transfer yapmıyoruz, yapmayacağız da. Şimdiye kadar aramıza katılan arkadaşlarımızın hepsi de kendilerini kanıtlamış nokta transferler diyebileceğimiz arkadaşlar. Bundan sonra da aramıza katılacak arkadaşlarımız aynı şekilde olacak’’ diye konuştu.

