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Taktik çalıştılar

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, Ceyhanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik çalışması ile sürdürdü.

Taktik çalıştılar

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, Ceyhanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik çalışması ile sürdürdü.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
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Taktik çalıştılar

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde Bozok Stadında çalışan kırmızı siyahlı ekip, antrenmana düz koşu ile başladı. Topla koordinasyon çalışması yapan Yozgatsporlu oyuncular, daha sonra dar alanda taktik oyunu oynadılar. Antrenman yarım saatlik çift kale maç ile tamamlandı.

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, Pazar günü ligde çok kritik bir müsabakaya çıkacaklarını bunun için de çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden Ceyhanspor’u yenerek Aksaray maçı öncesinde moral bulmak istediklerini dile getiren Yavuz, ‘’Güçlü rakibimiz yenmek istiyoruz. Deplasmanda alacağımız üç puan hem biz şampiyonluk yolunda iddiamızı sürdürmemizi sağlayacak hem de Aksaray Belediyespor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde oyuncularımıza moral olacak. Ceyhanspor ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi. Bizim için çok zor geçecek olan bu müsabakayı da kazanmaktan başka çaremiz yoz’’ dedi.

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