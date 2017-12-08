-Taktik çalıştılar

Kulüp binası önünde bulunan Antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.
Daha sonra çift kale maç yapan kırmızı siyahlı oyuncuları teknik direktör Aydın Yavuz sık sık uyararak ne yapmaları gerektiğini anlattı.
08 Aralık 2017 Cuma 07:05
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Kulüp binası önünde bulunan Antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.
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