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-Taktik çalıştılar

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Belen Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın taktiğini çalıştı.

-Taktik çalıştılar

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Belen Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın taktiğini çalıştı.

08 Aralık 2017 Cuma 07:05
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-Taktik çalıştılar

Kulüp binası önünde bulunan Antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.
Daha sonra çift kale maç yapan kırmızı siyahlı oyuncuları  teknik direktör Aydın Yavuz sık sık uyararak ne yapmaları gerektiğini anlattı.

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