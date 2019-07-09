Taksiciler Denizli’de buluştu

Facebook’ta ‘Taksici’ adıyla kurulan ve Türkiye’nin dört bir yanından taksicilerin üye olduğu sosyal medya hesabından organize olan yüzlerce taksici Denizli’de buluşma günü organize ettiler. Denizli’de kahvaltıda buluşan taksiciler daha önce de diğer illerde bir araya gelerek birlik beraberlik mesajı vermişlerdi. Yozgat’tan da bir taksici bu organizasyona katıldı. Yozgat Bozok Takside 66 T 0079 Plakalı Ticari Taksi Kaptanı Mustafa Ünal, ‘’3 yıl önce sosyal medyada kurduğu taksici grubunun şuan 21 bin üye ye ulaştığını sadece Türkiye değil tüm dünyada taksicilerin katıldığı grubun gün geçtikçe yeni taksicileri de bünyesine dahil ederek büyük bir başarı elde ederek yol almakta ve Yozgat’ımızı da en güzel şekilde tanıtıp temsil ermektedir’’ dedi. Taksici kardeşlik grubunun kuruluş amacının daha güzel hizmet ve dostluklar kurmak olduğunu dile getiren Ünal, ‘’Her konuda birbirimize köstek değil destek olmak, taksicilik mesleğinin tüm zorluklarına hep beraber göğüs gerip hızlı ve seri bir şekilde sorunların çözümü için tüm meslektaşlarımızdan bilgi alış verişinde bulunabilmek için kurulmuştur’’ diye konuştu. Üç yıldır üye taksiciler ile fırsat buldukça farklı illerde bir araya geldiklerinin altını çizen Ünal, taksici arkadaşlarını Yozgat’a da davet ederek Yozgat’ı tanıtmak istediklerini sözlerine ekledi.