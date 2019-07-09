Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98695
ALTIN
256.866
DOLAR
5.7235
STERLİN
7.1772
EURO
6.4202

Taksiciler Denizli’de buluştu

SOSYAL Medya aracılığı ile tanışan taksiciler Denizli’de bir araya geldi.

Taksiciler Denizli’de buluştu

SOSYAL Medya aracılığı ile tanışan taksiciler Denizli’de bir araya geldi.

09 Temmuz 2019 Salı 00:00
29 Okunma
Taksiciler Denizli’de buluştu

Facebook’ta ‘Taksici’ adıyla kurulan ve Türkiye’nin dört bir yanından taksicilerin üye olduğu sosyal medya hesabından organize olan yüzlerce taksici Denizli’de buluşma günü organize ettiler. Denizli’de kahvaltıda buluşan taksiciler daha önce de diğer illerde bir araya gelerek birlik beraberlik mesajı vermişlerdi. Yozgat’tan da bir taksici bu organizasyona katıldı. Yozgat Bozok Takside 66 T 0079 Plakalı Ticari Taksi Kaptanı Mustafa Ünal, ‘’3 yıl önce sosyal medyada kurduğu taksici grubunun şuan 21 bin üye ye ulaştığını sadece Türkiye değil tüm dünyada taksicilerin katıldığı grubun gün geçtikçe yeni taksicileri de bünyesine dahil ederek büyük bir başarı elde ederek yol almakta ve Yozgat’ımızı da en güzel şekilde tanıtıp temsil ermektedir’’ dedi. Taksici kardeşlik grubunun kuruluş amacının daha güzel hizmet  ve dostluklar  kurmak olduğunu dile getiren  Ünal, ‘’Her konuda birbirimize köstek değil destek olmak, taksicilik mesleğinin tüm zorluklarına hep beraber göğüs gerip hızlı ve seri bir şekilde sorunların çözümü için tüm meslektaşlarımızdan bilgi alış verişinde bulunabilmek için kurulmuştur’’ diye konuştu. Üç yıldır üye taksiciler ile fırsat buldukça farklı illerde bir araya geldiklerinin altını çizen Ünal, taksici arkadaşlarını Yozgat’a da davet ederek Yozgat’ı tanıtmak istediklerini sözlerine ekledi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YOZGAT’A YENi STAT YAPILSIN!
YOZGAT’A YENi STAT YAPILSIN!
Sebahattin Çarşambaspor’da
Sebahattin Çarşambaspor’da
Akdağmadeni’nde karakucak güreşleri
Akdağmadeni’nde karakucak güreşleri
Kick-Bokscular derece ile döndü
Kick-Bokscular derece ile döndü
Terfi kurslarına katılacaklar
Terfi kurslarına katılacaklar
Yollar genişliyor
Yollar genişliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim