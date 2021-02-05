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TAKIMLARIMIZIN ZOR SINAVI

YOZGAT’ı salon sporlarında temsil eden Sorgun Belediyespor ile Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımları bu hafta sonu şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile karşı karşıya gelecekler.

05 Şubat 2021 Cuma 00:40
TAKIMLARIMIZIN ZOR SINAVI

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Pazar günü şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Ziraat Bankası ise Sorgun Spor Salon’unda saat 16.00’da karşı karşıya gelecek. Son haftalarda istemediği puan kayıpları alan sarı siyahlı ekip, zirve mücadelesi veren Ziraat Bankası karşısında galip gelerek hem ilk müsabakanın rövanşını almak hem de yeni bir çıkış yakalamak istiyor.  Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise Pazar günü Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salon’unda lider Egospor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısında iyi mücadele etmesine karşılık sergilediği performansı bir türlü skora yansıtamayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı lider Egospor’u deplasmanda yenerek sürpriz yapmak istiyor. 

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TAKIMLARIMIZIN ZOR SINAVI
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